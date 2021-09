Incendi: da ore a Napoli fiamme in via de Roberto

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - Fiamme da ieri sera, a Napoli, in via De Roberto. L'incendio è scoppiato intorno alle ore 22.00.

Sul posto, rende noto il Comune, sono arrivati immediatamente squadre dei vigili del fuoco che hanno operato per tutta la notte e tutt'ora sono nella zona interessata oltre alla Polizia di stato, Polizia municipale e i tecnici Arpac. "L'incendio è ancora in corso e non si segnalano, ad ora, concentrazioni inquinanti elevate che possono essere correlate all'incendio", si legge in una nota.

L'amministrazione comunale, comunque, per la presenza di fumi e di forti odori, consiglia alla popolazione di tenere chiuse le finestre di casa e di limitare le uscite solo per necessità.

(ANSA).