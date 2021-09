Mostre: Al via NAJM. Stelle, terrazze, cortili e giardini

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Torna a Napoli NAJM. Stelle, terrazze, cortili e giardini: dal 24 al 26 settembre Fondazione Morra, Fondazione Plart - Hotel Costantinopoli 104, Fondazione Banco di Napoli, Associazione Zerynthia e DAFNA Gallery presentano la Seconda Edizione del progetto culturale nato da un'idea di Maria Pia Incutti e Anna Fresa che, attraverso momenti artistici differenziati, intende portare attenzione verso gli spazi esterni privati della città di Napoli.

Si parte da Casa Morra con 'Percorsi' a cura di Vittorio Urbani con 'Joseph Beuys In difesa della natura', 'Maurizio Elettrico Scala/Serra', 'Giuseppe Morra Wunderkammer. Opera Aperta'.

All'Hotel Costantinopoli 'Novecento così' lontano così vicino' Mostra a cura di Carlo Morelli in omaggio a Caruso nell'anno del centenario con proiezione del video 'Beffandomi così anche dell'infinito' prodotto dalla Fondazione Plart e realizzato da NFI. Seguirà il concerto That's Napoli Live Show diretto da Carlo Morelli e Visual Design di Capware Lab. Mostra e video saranno fruibili al Plart il 25 settembre.

Nel cortile della Fondazione Banco di Napoli, Betty Bee, artista napoletana e figura iconica dell'arte italiana, realizzerà un'installazione con una grande scultura in ferro della sua sirena.

Il 25 settembre a Villa Piromallo installazione di Donatella Spaziani a cura dell'Associazione Zerynthia e di Alberto Del Genio con i poeti Annalisa Davide, Achille Pignatelli, Camillo De Felice, Eugenio Lucrezi, Giovanna Marmo, Giulia Scuro, Igor Esposito.

Domenica 26 settembre alla Dafna Gallery 'Guardiani 21' nel vivaio Calvanese , installazione di Antonella Raio. (ANSA).