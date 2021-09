Covid: in Campania 365 positivi, 8 decessi

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - Sono 365, in Campania, i casi positivi al Covid su 17.394 test esaminati. Aumenta leggermente il tasso di incidenza: ieri era al 1,26% mentre oggi è al 2,09%.

Sette i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Negli ospedali resta piuttosto stazionaria la situazione dei ricoveri nelle terapie intensive (-1), mentre aumentano leggermente in degenza (+ 2). (ANSA).