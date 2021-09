Addio all'editore Tommaso Avagliano

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Editore, docente, studioso del territorio, autore, poeta e intellettuale. Un anno fa aveva festeggiato gli ottant'anni nel segno di una quarantennale attività editoriale. Ieri sera, martedì 21 settembre, l'editore Tommaso Avagliano, alla guida di Marlin assieme al figlio Sante, si è spento, nella "sua" Cava de' Tirreni, all'età di 81 anni, pochi giorni dopo un impegnativo intervento al cuore. Era nato a Cava de' Tirreni l'8 settembre 1940.

Ne danno il triste annuncio la moglie Lia Redi, i figli Mario, Sante e Luciano e le rispettive mogli, i nipoti Alessandro e Chiara, Federico e Lia, Tommaso e Diego.

Dal 2000 Tommaso Avagliano era Cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra i molti riconoscimenti, va ricordato pure il Premio "Guido Dorso" 2005 del Presidente del Senato per meriti culturali e il premio "Gens Campana 2009". Già fondatore e direttore della Avagliano Editore (1982-1992), e poi condirettore insieme al figlio Sante (1993 - 2005), con oltre 300 titoli in catalogo, tra cui due best-seller come "Francesca e Nunziata" di Maria Orsini Natale e "Il resto di niente" di Enzo Striano, entrambi tradotti nei principali Paesi europei e trasposti in film, si è poi distinto in un nuovo progetto. Nel 2005, infatti, Tommaso e Sante Avagliano hanno dato vita ad una nuova sigla editoriale, Marlin Editore (https://www.marlineditore.it/), che fa riferimento al mitico pescespada che Ernest Hemingway amava pescare al largo di Cuba e di cui racconta nel romanzo "Il vecchio e il mare".

«La morte di Tommaso Avagliano, editore di fama internazionale, uomo di cultura ma soprattutto un grande innamorato di Cava de'Tirreni, ci lascia sgomenti», così ha commentato il sindaco cavese Vincenzo Servalli.

Questi i versi che ha scelto prima di morire per la sua epigrafe, da un antico poeta greco anonimo: «Piangimi di un pianto breve, nato dal segreto del cuore. Dimmi una tua parola tenera: di me ricorda, quando con me non sarà più la vita».

L'editore ha anche chiesto di portare nella bara il suo libro preferito: "I promessi sposi", da lui letto e riletto molte volte. (ANSA).