Salernitana; carica Castori, ora servono i punti

(ANSA) - SALERNO, 21 SET - "Domani mi aspetto che la squadra confermi i progressi mostrati contro l'Atalanta e faccia una prestazione importante per tutto l'arco della partita. Dobbiamo giocare con lo stesso ritmo e la stessa intensità per tutta la gara perché abbiamo la necessità di fare punti. Il Verona è un avversario di valore che merita rispetto ma dobbiamo essere concentrati nel fare la nostra partita per ottenere un risultato positivo". Così Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, presentando la sfida di domani sera contro l'Hellas.

"La condizione della squadra sta crescendo, domani torna a disposizione Veseli, un giocatore che può dare un contributo importante alla squadra. Il supporto del pubblico sarà fondamentale anche domani - ha proseguito Castori - perché ci aiuterà a superare le difficoltà che possiamo incontrare durante la gara". (ANSA).