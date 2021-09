(ANSA) - ROMA, 20 SET - "I ragazzi oggi hanno fatto una grande partita, da squadra che sa dove vuole andare". Così l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport dopo il 4-0 all'Udinese. "C'erano stati segnali importanti contro il Leicester, quando la squadra aveva dimostrato di prendere possesso delle proprie qualità - ha detto ancora -. Si è vista una squadra vera in campo. I calciatori con le proprie giocate fanno la differenza, ma se alla base di tutto c'è la squadra" "I dieci punti sulla Juve? Il nostro riferimento non sono le altre squadre, ma la storia di questo club. La Juventus e anche le altre che invece sono in testa insieme a noi sono squadre forti. Aggiungo alle solite sette anche la Fiorentina che finora ha giocato davvero bene". (ANSA).