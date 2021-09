Salone Nautico Genova:MV Marine, ritorno a periodo pre-Covid

(ANSA) - NOLA (NAPOLI), 18 SET - Tanti visitator e potenziali acquirenti e commesse che tornano ai livelli del periodo pre-Covid. bilancio positivo al 61esimo Salone nautico internazionale di Genova per la MV Marine, società di Nola (Napoli). Apprezzata l'offerta dell'azienda guidata dall'ingegner Vincenzo Nappo, che alla kermesse in corso di svolgimento fino al 21 settembre ha puntato in particolare, si sottolinea dall'azienda, su quattro gommini della serie Mito: il 45 EFB, il 40, il 29 e il 29 T. Nello specifico, il Mito 45 EFB è un entrofuoribordo ed è l'ammiraglia della serie; il Mito 40 è un fuoribordo; i nuovi 29 sono stati presentati lo scorso anno: la versione T con doppia dinette di prua e di poppa, la soluzione 29 presenta il prendisole di prua e la dinette di poppa, con bagno nella console.

Soddisfazione del patron di MV Marine: ''In questi primi giorni di esposizione dei nostri gommoni in acqua - afferma Nappo - c'è stata una risposta straordinaria, in parte attesa dopo le difficoltà legate alla pandemia ma non certo in questi termini. C'è molta richiesta e sicuramente ci sarà tanto da lavorare nei prossimi mesi. In questo fine settimana ci attendiamo un aumento dei visitatori . Lo stand è stato sempre pieno. Anzi, siamo stati noi in taluni casi a calmierare gli accessi per mantenere sempre alta l'attenzione legata ai protocolli Covid''. (ANSA).