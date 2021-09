Minore legato e picchiato, indagini dei CC nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - I carabinieri di Pomigliano d'Arco (Napoli) stanno conducendo indagini per fare luce sulle presunte violenze subite da un minorenne denunciate in caserma dal padre.

Lunedì scorso, secondo quanto si è appreso, il figlio minorenne dell'uomo sarebbe stato invitato ad andare nell'abitazione di un coetaneo dove poi però sarebbe stato legato con il nastro adesivo e picchiato da altri ragazzi che avrebbero la sua stessa età.

La versione dell'accaduto fornita dal genitore della presunta vittima è ora al vaglio degli investigatori: il ragazzo vittima della presunta aggressione, comunque, non avrebbe addosso i segni delle percosse e neppure si sarebbero rese necessarie per lui le cure dei medici in ospedale. (ANSA).