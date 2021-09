Comunali: Napoli; Maresca, confronto tra candidati è zoppo

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - Ha detto di aver apprezzato la disponibilità al confronto di Antonio Bassolino "confronto che deve essere serio e sereno che però si sta sviluppando zoppo perché solo tre candidati sui quattro delle principali coalizioni si stanno rendendo disponibili al dialogo sui temi della città". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Napoli, Catello Maresca, parlando con i giornalisti a margine di un confronto con gli operatori portuali che si è svolto oggi alla Stazione Marittima. Maresca ha fatto riferimento al fatto che ieri Manfredi, candidato sindaco del centrosinistra e del M5S, non era presente ad un incontro promosso dall'Unione degli industriali di Napoli.

Con tutti "oggi siamo avversari ma poi dopo dovremo proiettarci in una forma di collaborazione per pensare al bene della città, nel rispetto reciproco e delle reciproche posizioni". (ANSA).