Migranti: profugo denuncia 'aggredito da due persone'

(ANSA) - BENEVENTO, 13 SET - Sarebbe stato aggredito mentre si trovava nei giardinetti a Benevento un giovane di origini libiche, ospite in una struttura di accoglienza, da due persone, giunte nel giardino pubblico a bordo di uno scooter.

I due aggressori - secondo la versione fornita dalla vittima - lo avrebbero colpito diverse volte procurandogli anche una lieve ferita al capo.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno soccorso il malcapitato e, successivamente, lo hanno portato all'ospedale per le cure. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Indaga la Polizia. (ANSA).