Libri: Premio Contaldi alla scrittrice Giovanna Mozzillo

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Sarà assegnato alla scrittrice napoletana Giovanna Mozzillo il Premio Anna Contaldi 2021 per la narrativa. L'autrice viene premiata per il romanzo "Il canto del castrato" (Marlin editore) in cui ci vengono raccontati, con un anno di anticipo rispetto al Covid, gli effetti destabilizzanti di un'epidemia: la peste che sconvolge una Napoli barocca tratteggiata con maestria. "Con il suo stile abbagliante e inconfondibile - si legge nella motivazione - Giovanna Mozzillo regala ai lettori un romanzo indimenticabile, una coinvolgente storia di amori impossibili che vede protagoniste due donne straordinarie e coraggiose".

Il Premio Anna Contaldi 2021 per la poesia va invece a Rosa Mancini, autrice del libro "Il contrario di tutto" (LFA Publisher), un'immersione dell'anima nel tempo paralizzato dalla pandemia. "Una raccolta di riflessioni e di versi - si legge nella motivazione - in cui Rosa Mancini, convinta della necessità di non sprecare la propria sofferenza, stringe amicizia con la fragilità, dando voce a un dolore sociale nuovo e collettivo".

I premi saranno consegnati nell'ambito della rassegna Ritratti di Territorio che si terrà il 15 settembre a Pagani (Salerno). (ANSA).