Danza: a due cugini napoletani il campionato under 21 Fids

(ANSA) - NAPOLI, 12 SET - Sono napoletani e anche cugini Michele e Johanna Musella, vincitori del campionato Italiano under 21 organizzato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.

La gara si è tenuta nell'ambito campionato italiano assoluto disputato nel PalaPaternesi di Foligno tra il 10 e il 12 settembre scorsi al quale hanno preso parte oltre mille azzurri.

Oltre 90.000 euro i premi in denaro riservati agli atleti meglio classificati nelle discipline danze standard, latino americane, combinata 10 danze e danze caraibiche. I due 18enni, entrambi del quartiere di Marianella, oltre a un premio di 1200 euro si sono guadagnati anche il diritto alla convocazione per i mondiali che si disputeranno in Romania nel prossimo mese di novembre e faranno quindi parte del club azzurro della nazionale italiana. (ANSA).