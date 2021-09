Per sfuggire ad arresto si getta in mare,rischia di annegare

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 11 SET - Ha tentato la fuga dai carabinieri che lo inseguivano dopo lo ''scippo'' di una borsa a una donna: si è lanciato in mare nelle acque del porto e ha nuotato finche' le forze gli sono venute meno ed e' stato ripescato dai militari della Guardia Costiera quando era al limite della resistenza, rischiando di annegare.

E' successo a Torre Annunziata, dove un uomo, notato dai carabinieri nel momento in cui compiva lo scippo di una borsa, per evitare di essere raggiunto e arrestato dai militari, e' fuggito attraverso le Rampe e si è tuffato dal molo di Ponente.

Ha nuotato per più di 500 metri, fino a quando non ce l'ha fatta più.

Dopo due ore in acqua ha dovuto arrendersi.

A salvarlo sono stati gli uomini della Capitaneria di porto, che lo avevano inseguito con una motovedetta. Zuppo e sfinito, e' stato issato a bordo e trasportato alla banchina dove lo aspettavano i carabinieri. Prima degli arresti, pero', lo scippatore e' stato soccorso e portato in ospedale al Maresca di Torre del Greco. (ANSA).