Mattarella a Pozzuoli:allo staff una lettera dei disoccupati

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 11 SET - Una lettera del gruppo di disoccupati del movimento napoletano '7 novembre' è stata consegnata da un loro rappresentante al segretario generale della Presidenza della Repubblica in occasione oggi della visita nel Rione Terra a Pozzuoli del Presidente Sergio Mattarella.

I disoccupati stamane, in attesa dell'arrivo di Mattarella, si erano radunati in Piazza della Repubblica con l'intenzione di far sapere al Presidente le loro ragioni. I manifestanti sono stati bloccati dalle forze dell'ordine all'ingresso del Rione Terra. (ANSA).