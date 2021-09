Mattarella a Pozzuoli, disoccupati vogliono dargli lettera

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 11 SET - Un gruppo di circa 50 disoccupati del movimento '7 novembre' è in Piazza della Repubblica a Pozzuoli (Napoli) con l'intenzione di chiedere un incontro al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, atteso, proveniente da Nisida, nel Rione Terra dove visiterà la Cattedrale di San Procolo, oggetto di un progetto sociale con i reclusi.

Il gruppo di disoccupati è stato bloccato dalle forze di polizia ai piedi del Rione Terra in via Corso della Repubblica.

Dopo varie proteste e un tentativo di forzaee il blocco, i manifestanti hanno delegato un loro rappresentante per tentare di consegnare una lettera a Mattarella. (ANSA).