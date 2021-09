Carceri: Mattarella, detenzione non sia macchia indelebile

(ANSA) - NAPOLI, 11 SET - "La detenzione è come una cicatrice che nel corso del tempo scompare. L'importante è che non sia in alcun caso motivo di emarginazione, accantonamento, preclusione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad alcune domande dei ragazzi dell'istituto penale per i minorenni di Nisida a Napoli. Il Capo dello Stato ha poi partecipato alla presentazione del progetto sociale Puteoli Sacra nella Cattedrale di San Procolo a Pozzuoli.

"Ci sono tante persone che sono state detenute e hanno poi avuto esperienze di successo nella vita; non succede solo nei film. L'importante è che la detenzione non si traduca in una macchia indelebile ma sia una cicatrice che scompare. C'è il dovere di agevolare il reinserimento nella vita sociale" ha concluso. (ANSA).