Afghanistan: Di Maio, ci adopereremo per corridoi umanitari

(ANSA) - NAPOLI, 11 SET - "Come governo ci adopereremo per i corridoi umanitari attraverso e verso i Paesi limitrofi e per la lotta al terrorismo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando dell'Afghanistan a margine di un evento elettorale a sostegno del candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "E detto oggi che è l'undici settembre significa anche ribadire la battaglia contro il terrorismo che ha cambiato forma negli ultimi 20 anni e che prolifera attraverso le nuove tecnologie, che fa radicalizzare persone che a volte hanno disturbi mentali altre volte no e attraverso le nuove tecnologie radicalizza anche i cosiddetti lupi solitari". (ANSA).