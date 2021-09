Napoli: Maresca, depositati ricorsi sulle liste escluse

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - "Questa mattina abbiamo depositato i ricorsi per la riammissione delle liste, aspettiamo di andare a discuterli all'inizio della prossima settimana". Lo ha annunciato Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, ai microfoni di Radio Marte. I ricorsi al Tar riguardano l'esclusione delle liste civiche Catello Maresca Sindaco e Catello Maresca.

"Noi siamo convinti - ha aggiunto il pm in aspettativa - di essere in regola, ci sono dei filmati che lo testimoniano. Sono sicuro che la giustizia prevarrà e resto fiducioso che la democrazia e il diritto dei cittadini di scegliere i candidati che li rappresenteranno in Consiglio Comunale e alle Municipalità, avrà la meglio". (ANSA).