De Luca,in Penisola Sorrentina ospedale che sia anche bello

(ANSA) - PIANO DI SORRENTO (NAPOLI), 10 SET - "Ho chiesto ai tecnici di costruire un ospedale funzionale, fatto bene e in velocità. Tanto io starò con il fiato addosso". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha presentato a Villa Fondi, a Piano di Sorrento (Napoli), quello che sarà il nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina.

"Ho chiesto un ospedale bello perché siamo in uno dei luoghi turistici più affascinanti della Campania. Lo devono costruire in velocità, perché qui si resta bloccati nel traffico e spostarsi per andare a Castellammare di Stabia è, a volte, un affare di ore. Non devono sforare il budget, siamo arrivati a 75 milioni" De Luca si è congratulato con i sei sindaci per il loro comportamento: "Se siamo riusciti ad accelerare i tempi è perché qui ho trovato sindaci uniti, solidali e fattivi".

A creare questa nuova struttura sarà il consorzio d'imprese Mate Engineering, avendo vinto la gara d'appalto indetta dalla Regione. I lavori, è stato annunciato, inizieremmo a giugno 2022 e saranno svolti ininterrottamente; la consegna è prevista dopo due anni. L'ospedale sorgerà a Sant'Agnello su una precedente struttura ospedaliera. La scelta è scaturita perché centro baricentrico dei sei comuni della Costiera e perché non dovranno essere utilizzati terreni essendo una zona già urbanizzata. Avrà 200 posti letto con la flessibilità fino a 250. Con reparti di Medicina, Chirurgia, Criticità ospedaliere e una sezione Materno/infantile. Si punterà, è stato detto, ad attrarre grandi professionalità mediche e, in base al progetto del team di 40 tra architetti e ingegneri impegnati in questa opera, sarà coniugata funzionalità e gradevolezza estetica. Con un parcheggio interrato al di sopra del quale sorgerà un giardino con piante di limoni. Inoltre, essendo la Costiera un luogo turistico che vede triplicare la popolazione nel periodo di massimo afflusso, l'ospedale unico avrà anche dieci camere private dove, eventualmente, potranno alloggiare, a pagamento, i parenti di ricoverati, proprio come se fosse un hotel. (ANSA).