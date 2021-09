Covid: in Campania ricoveri in calo, altre 7 vittime

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - Dati in leggero calo in Campania sul fronte Covid. Si registrano 359 positivi su un totale di 15.958 tamponi esaminati: il tasso è del 2,24% rispetto al 2,40% di ieri.

In terapia intensiva ci sono 21 persone (dato inalterato) e 346 quelle in reparti di degenza ordinaria rispetto alle precedenti 351.

I morti sono 7 nelle ultime 48 ore. (ANSA).