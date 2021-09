Carceri: Santa Maria Capua Vetere, Rotundo nuova direttrice

(ANSA) - CASERTA, 10 SET - Si chiama Donatella Rotundo il nuovo direttore del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), istituto penitenziario finito al centro dell'attenzione per le violenze perpetrate dagli agenti della polizia penitenziaria ai danni dei detenuti; un'indagine che ieri è stata chiusa nei confronti di 120 persone e presto approderà ad un processo.

Il predecessore della Rotundo, Elisabetta Palmieri (non coinvolta nell'inchiesta sulle violenze dell'aprile 2020) venne rimossa dal Dap, alla fine dello scorso mese di luglio, perché avrebbe consentito l'ingresso del proprio compagno nella struttura penitenziaria, senza autorizzazione, e facendolo presenziare alla visita della senatrice Cinzia Leone, il 23 luglio scorso.

"Nel porgere i nostri auguri per il nuovo delicato incarico - dichiara Ciro Auricchio, segretario regionale dell'Uspp - questa organizzazione sindacale auspica al più presto un confronto con tutti i sindacati rappresentativi della polizia penitenziaria, per un miglioramento delle condizioni di lavoro del personale della struttura sammaritana che, nonostante le gravi criticità di questi mesi, ha garantito con grande spirito di sacrificio l'ordine e la sicurezza interna, assolvendo con professionalità e determinazione i propri compiti istituzionali". (ANSA).