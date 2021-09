Calcio: Milan, debuttano le nuove divise Harmont & Blaine

(ANSA) - TORINO, 10 SET - La partita di domenica contro la Lazio sarà la prima occasione in cui i giocatori e lo staff tecnico del Milan indosseranno la divisa ufficiale della nuova stagione firmata Harmont & Blaine. L'azienda italiana, oltre 600 dipendenti diretti e sede principale a Napoli, è Official Style Partner del club rossonero e ha progetto in esclusiva le divise per la squadra maschile e per quella femminile.

"La nuova divisa racchiude quello che è lo spirito rossonero e ci consentirà di avvicinarci ai nostri impegni ufficiali mantenendo l'eleganza che ci contraddistingue", osserva Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan. Disegnate in esclusiva, le divise "rappresentano la quintessenza dello stile Harmont & Blaine - aggiunge Marco Pirone, amministratore delegato dell'azienda -: ricercato e funzionale, contraddistinto da capi estremamente confortevoli e innovativi dal punto di vista dei materiali. Insieme al Milan continueremo a diffondere e valorizzare lo stile italiano nel mondo". (ANSA).