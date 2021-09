Vaccini: appello De Luca, facciamolo tutti

(ANSA) - NAPOLI, 09 SET - "Lo ripeto ancora una volta: dobbiamo vaccinarci tutti e non andare dietro alle stupidaggini che circolano anche sui social ". Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca commentando la morte di una neonata "partorita - ha spiegato- da una donna che non aveva fatto il vaccino".

"Questa è la precondizione per salvare la vita delle persone- ha aggiunto- e per tornare alla vita normale". Un appello particolare è stato rivolto "alle donne gravide. Dopo il terzo mese si possono vaccinare. In Campania abbiamo altre due donne in gravidanza che sono in terapia intensiva e che non hanno fatto il vaccino ". (ANSA).