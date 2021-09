A Capri Faraglioni in rosa per lotta contro tumore al seno

(ANSA) - CAPRI, 08 SET - Serata di magia a Capri sul belvedere dei giardini di Augusto a supporto della prevenzione e la cura del tumore al seno promossa dall'associazione Europa Donna in partnership con il famoso brand caprese Chantecler della famiglia Aprea. In una notte di fine estate si sono illuminati di rosa i faraglioni e un tintinnio di fortuna caprese con la campanella rosa creata per l'occasione da Chantecler il cui ricavato andrà devoluto a sostegno della causa di Europa Donna.

L'associazione Onlus presieduta da Rosanna D'Antona che è stata "paziente zero" con Umberto Veronesi, presso lo IEO (Istituto Europeo di Oncologia). Un pubblico scelto ed interessato di ogni generazione al tema si è ritrovato in una serata particolare dove ha ricevuto il saluto e il benvenuto dal sindaco di Capri Marino Lembo, dalla famiglia Aprea e Rosanna D'Antona presidente dell'associazione Europa Donna. Il Clou dell'evento si è avuto dopo la presentazione del libro di Rosanna D'Antona "Il mio professore" quando nel buio della notte appena i faraglioni si sono illuminati di rosa e si è elevato nel silenzio del verde dei giardini di Augusto il tintinnio di centinaia di campanelle rosa. (ANSA).