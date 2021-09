Incendi: fiamme a Barano d' Ischia

(ANSA) - NAPOLI, 07 SET - INon è ancora spento l'incendio che a Barano, sulla' isola d'Ischia brucia da 18 ore, divorando una consistente zona di macchia mediterranea.

Le fiamme sono divampate ieri partendo dalla zona di Buttavento, nella parte alta del Comune isolano, ma in seguito si sono estese anche verso Cannavale, Toccaneto, via Cirillo e da qualche ora anche verso Fiaiano.

Ieri sera - dopo che il fuoco era arrivato a lambire le case - due abitazioni sono state fatte evacuare precauzionalmente dai Vigili del Fuocoi.

Attualmente sono impegnati nell'opera di spegnimento tutti i vigili del fuoco in servizio ad Ischia e tre elicotteri che si alternano gettando acqua dall'alto che viene caricata in mare;.

In mattinata pareva che le fiamme fossero ormai estinte e la situazione sotto controllo ma anche a causa della impervietà delle zone interessate dall'incendio, da qualche ora il fuoco ha ripreso vigore- Il fumo è visibile da diversi punti dell'isola.

