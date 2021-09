Covid: Campania; 11 nuove vittime, incidenza in calo

(ANSA) - NAPOLI, 06 SET - Dati in chiaroscuro sul fronte Covid in Campania: nel bollettino di oggi cala l'incidenza nonostante il ridotto numero di tamponi domenicali, si allenta la pressione sugli ospedali ma per il secondo giorno consecutivo si contano 11 nuove vittime, di cui ben nove nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti.

I contagi censiti nel bollettino dell'Unità di crisi sono 192 su 10.248 test: l'incidenza è dell'1,87%, contro il 2,18 del giorno precedente. L'occupazione delle terapie intensive scende a quota 28 (-3), quella delle degenze a 351 (-18). (ANSA).