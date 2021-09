Covid: Campania; 11 nuove vittime, intensive +5

(ANSA) - NAPOLI, 05 SET - Sono 394 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 19.259 test esaminati. Il tasso di incidenza resta sostanzialmente stabile, al 2,04% (ieri 2,18) mentre nel bollettino dell'Unità di crisi si censiscono ben 11 vittime, due avvenute nelle ultime 48 ore e nove risalenti ai giorni precedenti ma registrate solo ieri. Sul versante ospedaliero crescono i ricoveri in terapia intensiva, giunti a quota 31 (+5), mentre le degenze si attestano a 369, in lieve calo rispetto al giorno precedente (-4). (ANSA).