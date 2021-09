Coppia di latitanti arrestati a Scalea dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 03 SET - Due latitanti affiliati al clan camorristico Mazzarella sono stati arrestati dai Carabinieri a Scalea (Cosenza) in una villetta della località balneare.

Si tratta di Ciro Monacella ed Annunziata Falanga, marito e moglie, che devono scontare una condanna rispettivamente di 18 e 16 anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga , aggravata dalla finalità mafiosa.

I due si erano resi irreperibili da Maggio.

Ad arrestarli sono stati i militari del Comando Provinciale di Napoli in collaborazione con quelli della Compagnia di Scalea. (ANSA).