Chillemi e Di Maria sul set di 'In fila per due'

(ANSA) - ROMA, 02 SET - La vita di Germano è un'odissea tra una tormentata storia d'amore e una scossa di terremoto: sono in corso le riprese di "In fila per due" per la regia di Bruno De Paola, con protagonisti Andrea Di Maria, Francesca Chillemi, Adriano Falivene, Antonella Stefanucci, Ilaria Rossi, Barbara Savinelli, Brunella Cacciuni e con le partecipazioni speciali di Benedetto Casillo e Giacomo Rizzo. Il film è prodotto da CinemaFiction, casa di produzione e scuola di recitazione cinematografica con sede a Napoli, con il contributo della Regione Campania e il sostegno della Film Commission Regione Campania. Le riprese hanno una durata di quattro settimane e si svolgono all'ombra del Vesuvio tra Portici, Ercolano e San Giorgio, e nel paese di Morigerati in Cilento. In un piccolo paese alle falde del Vesuvio, Germano (Andrea De Maria), trentacinquenne pigro dal futuro lavorativo incerto, vive una tormentatissima storia d'amore con Sonia (Francesca Chillemi), sua coetanea tanto bella quanto gelosa e possessiva.

Una scossa di terremoto di origine vulcanica fa scattare il piano di evacuazione che prevede il trasferimento degli abitanti del paese verso un altro Comune gemellato. Abitando Sonia in un comune diverso da quello di Germano, il giovane vede l'evacuazione come un'ottima opportunità per allontanarsi dalla gelosissima fidanzata che lo perseguita. La follia di Sonia, la noncuranza degli abitanti verso le regole di evacuazione rendono il viaggio di Germano un'odissea ricca di situazioni paradossali, mete inaspettate e incontri sorprendenti. (ANSA).