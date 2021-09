Abbattimenti a Casal di Principe, partita demolizione

(ANSA) - NAPOLI, 02 SET - È partita a Casal di Principe (Caserta) la demolizione dell'immobile abusivo di due piani situato in via Ancona, in una zona dove la maggior parte delle abitazioni è abusiva perché realizzata circa 20 anni fa quando mancavano piani regolatori e altri strumenti urbanistici; una zona dove le strade non sono asfaltate e mancano servizi.

L'abbattimento è partito con ritardo per la protesta dei residenti, che non volevano lasciare l'abitazione. "Ogni colpo della ruspa è una pugnalata al cuore" dice la proprietaria di un altro stabile vicino, pure abusivo. "Tanti sacrifici inutili". (ANSA).