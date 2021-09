Whirlpool: concluso blocco, prefetto convoca sindacati

(ANSA) - NAPOLI, 01 SET - I lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno posto fine all'occupazione del raccordo autostradale dell'A1, a Ponticelli, dove si erano diretti al termine dell'assemblea svoltasi in fabbrica. "Non possiamo - dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli - che ringraziare la sensibilità del prefetto di Napoli, Valentini, che si è reso disponibile ad incontrare ad horas la rappresentanza sindacale. Il prefetto utilizzi tutta la sua autorevolezza affinchè il Governo riconvochi l'incontro come da impegno per gli inizi di settembre". (ANSA).