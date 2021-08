Musica: Tripadvisor premia Napulitanata

(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - Un premio internazionale nel segno della canzone napoletana: Tripadvisor ha assegnato a Napulitanata il Traveller's Choice 2021, riconoscimento riservato alle attività turistiche e culturali che negli ultimi dodici mesi hanno ottenuto le migliori recensioni dei viaggiatori.

Con il prestigioso award, la sala concerto di piazza Museo è entrata a far parte del 10% delle migliori attrazioni del mondoproprio nella stagione che l'ha vista premiata anche dai turisti e dai napoletani rimasti in città. Oltre 2000, infatti, sono state le visite fatte registrare nei mesi di luglio ed agosto.

"Il Traveller's Choice 2021 ci ripaga dei tanti sacrifici sostenutinell'ultimo periodo, come il pagamento dei canoni comunali nonostante la lunga chiusura imposta dal secondo lockdown.Siamo però ancora più contenti del ritorno di tanti visitatori e del loro apprezzamento per l'autenticità e i valori del nostro progetto", commentano Mimmo Matania e Pasquale Cirillo, fondatori di Napulitanata.

Significative anche le parole di Kanika Soni, Chief Commercial Officer di Tripadvisor: "Lo scorso anno è stato estremamente impegnativo per le imprese turistiche. Le aziende si sono adattate a queste sfide, implementando nuove misure di pulizia, aggiungendo linee guida sul distanziamento sociale e utilizzando la tecnologia per dare priorità alla sicurezza degli ospiti. I Travellers' Choice Awards mettono in evidenza i luoghi che sono costantemente eccellenti, offrendo esperienze di qualità di volta in volta, anche considerando le mutevoli aspettative dei clienti e i nuovi modi di lavorare." Lo spazio cittadino consacrato alla canzone napoletana, la sala concerto è ospitata in un ex deposito del Comune sotto i porticati della Galleria Principe, proprio di fronte al MANN. È lì che nel 2017 ha preso il via una storia d'impresa vincente, autofinanziatada giovani artisti - imprenditori che hanno investito e scommesso su Napoli e sulla sua cultura.

L'abituale attività concertistica di Napulitanata proseguirà a settembre con iniziative dedicate a Sergio Bruni, in occasione del centenario della nascita dell'artista. (ANSA).