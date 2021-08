'Finance and Central Bank deputies' il 13 e 14 a Pietrarsa

(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - Una riunione della cabina di regia in vista del "4th Finance and Central Bank Deputies", che si svolgerà al Museo ferroviario di Pietrarsa (Portici) il 13 e 14 settembre nell' ambito delle iniziative per la presidenza italiana del G20, si è svolta stamattina in Prefettura.

Ai lavori parteciperanno circa 62 delegazioni dei paesi G20, rappresentanti della European Union European Commission- EU Council Presidency, della Spagna, dei Paesi "outreach" , dei Paesi che svolgono il mandato di presidenza di gruppi regionali di 9 nazioni e 11 organizzazioni internazionali.

Nel corso dell'incontro - presieduto dal prefetto Marco Valentini - a cui hanno partecipato i rappresentanti della delegazione della struttura di missione G20 e di tutti gli organismi interessati è stato fatto il punto sull' organizzazione dell'evento. La riunione è stata aggiornata alla prossima settimana. (ANSA).