Calcio: Napoli, in arrivo centrocampista Anguissa dal Fulham

(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - Il Napoli ha definito con il Fulham, squadra che partecipa al campionato di seconda divisione inglese, l'ingaggio del centrocampista camerunense André Frank Zambo Anguissa. Il calciatore è giunto stamani a Roma e si è presentato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. A breve è prevista la firma del contratto.

Il trasferimento avviene con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Napoli, con il prezzo del cartellino già fissato a 10 milioni di euro.

Anguissa ha 26 anni, è nazionale del Camerun e ha giocato con il Reims, il Marsiglia, il Fulham e il Villarreal prima di tornare a vestire la maglia della squadra inglese nella quale ha disputato in questo inizio di stagione tre partite in Championship. (ANSA).