Salernitana: Castori, con la Roma daremo il triplo

(ANSA) - SALERNO, 28 AGO - "Servirà attenzione e spirito giusto senza soffrire psicologicamente l'avversario. Dovremo dare il doppio e il triplo rispetto alle nostre possibilità ma senza alcun timore reverenziale". Lo ha detto in videoconferenza Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, alla vigilia della sfida con la Roma che segnerà l'esordio casalingo in serie A dei granata. "Noi abbiamo dalla nostra parte la riapertura dell'Arechi, una tifoseria calda ed appassionata come poche che ci sarà vicino. Deve essere il nostro dodicesimo uomo in campo.

Per noi è come una serata di gala, Salerno deve godersela.

Giocheremo con lo spirito che ci contraddistingue. Ma l'apporto del pubblico può colmare il gap tecnico".

Salernitana-Roma sarà anche per Castori l'occasione di affrontare Mourinho: "Ho una grandissima stima di lui - dice il tecnico dei campani -. È un allenatore che ama il calcio verticale come piace a me, molto pragmatico e concreto e non a caso ha vinto tanto. Per me affrontare lui è come sostenere una tesi di laurea".

I campani arriveranno alla sfida senza lo squalificato Strandberg e gli infortunati Veseli e Djuric. "Non mi piace piangere, poi si rischia di mancare di rispetto a quelli che andranno in campo. In ogni caso ci può anche stare che uno possa modificare qualcosa in base alle caratteristiche dei ragazzi.

Loro hanno giocatori che vanno sorvegliati con una guardia molto attenta, dobbiamo essere bravi a togliere la profondità. Simy? Sta meglio, ha una settimana di lavoro in più nelle gambe ma ci vuole pazienza, durante la sosta cercheremo di metterlo in linea con gli altri". (ANSA).