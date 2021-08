Violenza in famiglia, 40enne arrestato dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Atripalda (Avellino) per maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente. La vittima dei maltrattamenti ha sporto denuncia, riferendo le violenze e le minacce subite dall' uomo.

In una perquisizione domiciliare i militari hanno sequestrato al 40 enne una penna-pistola con tre proiettili calibro 7.65. Per lui è scattata anche la denuncia per detenzione di arma clandestina. L' uomo è stato trasferito nel carcere di Bellizzi Irpino. (ANSA).