Vaccini: tornano gli Open day dell'Asl Napoli 1

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - Chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale per il Covid 19 potrà farlo nei prossimi giorni senza problemi grazie alle ulteriori giornate "Open day" che sono state promosse dall'Asl Napoli 1 Centro.

L'iniziativa, si legge in una nota, fa parte delle azioni messe in campo dall'ASL Napoli 1 Centro su preciso indirizzo del governo regionale e dell'Unita di Crisi e che hanno contribuito a fare della Campania una delle prime regioni per vaccinazione di quanti si sono registrati in piattaforma.

A tutti i cittadini che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, oppure non hanno ancora completato il ciclo vaccinale sono dedicati i seguenti Open Day - a favore di tutte le fasce di età (12 - over 80) e di qualsiasi categoria, senza prenotazione - programmati come segue: Stazione Marittima (dalle 9 alle 18 dal 1 al 3 settembre) ; Mostra d'Oltremare (dalle 9 alle 18 .30 agosto, 31 agosto, 1 settembre e 2 settembre. per tutte le fasce d'eta); Fagianeria (sempre dalle 9 alle 18 e per tutte le fasce d'età il 30 agosto;, 31 agosto, 1 settembre, 2 settembre,.

e 3 settembre).

L'Asl Napoli 1 ricorda inoltre che sono ancora aperte le prenotazioni per gli open day 'W La Scuola'. (ANSA).