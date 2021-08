Nuoto: tour Napoli per Federica Pellegrini prima delle gare

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - Tour napoletano per Federica Pellegrini prima del debutto nell'International Swimming League in programma nella piscina 'Scandone' in via Giochi del Mediterraneo. La campionessa ha incontrato i giocatori ed i tecnici della Gevi Napoli, la squadra di basket neopromossa nella massima serie e poi si è concessa un tour gourmet tra i locali rinomati di Napoli. Poi allenamenti tra la Scandone ed il PalaBarbuto, dove ha svolto le sedute in palestra sotto l'occhio vigile dell'allenatore e compagno Matteo Giunta. La Pellegrini, capitana della squadra 'Aqua Centurions', punta alla final four in programma a novembre in Olanda ad Eindhoven e poi alle finali in programma in gennaio della manifestazione voluta dall'imprenditore ucraino, Konstantin Grigorishin e che viene riproposta nella città partenopea dopo l'edizione 2019. (ANSA).