82 enne custodiva pistola e cartucce, arrestato dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - Un 82 enne custodiva in casa una pistola calibro 7.65 con matricola illeggibile e ben 442 cartuccce.

L' uomo, Guido Russo, di Pozzuoli (Napoli) è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri.

Nella sua abitazione i militari della Stazione di Varcaturo - che hanno eseguito controlli sui titolari di armi regolarmente detenute - hanno trovato anche due fucili che Russo possedeva legalmente e li hanno sequestrati cautelativamente. La pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in delitti. (ANSA).