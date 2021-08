Vaccini: Napoli; partono dosi scuola, si presentano in 553

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Sono 553 i napoletani che si sono vaccinati nella. Prima giornata di "W la scuola", il nuovo ciclo di Open Days dell'Asl Napoli 1 in vista della ripresa dell'anno scolastico, dedicato agli studenti e agli insegnanti. Alla Stazione Marittima c'erano 1500 dosi a disposizione ma solo un terzo è stata sfruttata: 498 Pfizer e 55 AstraZeneca.

"W la scuola" prosegue con una seconda giornata il 30 agosto con altre 1500 dosi, si passa poi alla Mostra d'Oltremare il 3 settembre e il 6 settembre con 5.040 dosi per ogni giornata.

Questi open day sono aperti al personale scolastico e agli studenti degli Istituti Scolastici del territorio di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro (Anacapri, Capri, Napoli) e ci si prenota su opendayvaccini.soresa.it. Anche al Palazzetto dello Sport di Capri il 3 settembre ci sarà un open day con 1.000 dosi a disposizione. La somministrazione di vaccini (in prima o seconda dose) è garantita comunque anche nei Distretti Sanitari di base dove non è necessaria alcuna prenotazione: è assicurata l'apertura dal lunedì al venerdì (ore 9,00 - 16,00) a favore di tutte le fasce di età (12 - over 80) e di qualsiasi categoria.

