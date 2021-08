Premi:Ischia; riconoscimento a attivista afgana Zahra Ahmadi

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Il 3 e 4 settembre, nell'ambito del Premio Ischia, l'attivista afgana Zahra Ahmadi ritirerà il riconoscimento assegnato dalla Fondazione Giuseppe Valentino e da Culturae Italia.

La 32enne Zahra Ahmadi è impegnata coraggiosamente da tempo nella difesa dei diritti femminili in Afghanistan, già in passato è stata oggetto di minacce di morte da parte dei talebani. Sabato 14 agosto, prima di lasciare Kabul, l'attivista ha partecipato a una manifestazione contro l'avanzata dei talebani in direzione della capitale afgana, ma, dopo l'ingresso dei miliziani nella capitale, si è dovuta nascondere in un appartamento e il giorno successivo, grazie ad un ponte aereo organizzato dalla Farnesina, è riuscita a lasciare il Paese. Ha perso la casa, i suoi affetti ma continua le sue battaglie in difesa dei diritti.

"Abbiamo da subito raccolto l'appello di aiuto di Zahra Ahmadi- dice Angelo Argento, presidente di Culturae Italia-, e ci siamo prodigati per salvare lei e 5 altri suoi compatrioti in grave pericolo di vita. La Cultura ha senso se salva vite." La cerimonia di consegna si terrà nell'ambito della 42esima edizione del Premio Ischia il 3 e 4 settembre prossimi ad Ischia. (ANSA).