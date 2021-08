Emeregenza idrica: riparata condotta rotta nel napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - È stato riparato il guasto alla condotta idrica regionale che da domenica scorsa aveva lasciato a secco i rubinetti di diverse città del napoletano e del casertano. Lo rende noto Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito (Napoli), uno dei comuni rimasti a secco, il quale ha affermato che la riapertura della condotta è avvenuta alle 4 di stamane ma che serviranno molte ore prima che la pressione dell'acqua torni alla normalità soprattutto ai piani alti delle abitazioni.

l sindaco, inoltre, ha sottolineato di aver chiesto all'acquedotto campano di tenere le autobotti per le necessità impellenti sul territorio ancora per qualche giorno "per tutelare la cittadinanza contro qualsiasi altra spiacevole evenienza". Ieri Cirillo aveva anche chiesto di effettuare un'ispezione su tutta la condotta idrica per verificare eventuali altre crepe. (ANSA).