Afghanistan: arrivati a Napoli altri 87 profughi

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Attorno alle 5 di stamattina sono arrivati al Covid Residence dell'ospedale del Mare di Napoli gli 87 profughi afghani attesi in Campania. Sono almeno una decina i bambini. Cittadini afghani che sono giunti stanchi e provati dal lungo viaggio che prima li ha portati dall'Afghanistan all'Italia, con arrivo a Fiumicino, e poi in Campania.

Nella struttura di Ponticelli, gli afghani effettueranno il periodo di quarantena e successivamente saranno smistati in Centri di accoglienza della rete Sai presenti sul territorio regionale. (ANSA).