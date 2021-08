Truffano anziano prendendo 14mila euro, arrestati

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - Hanno contattato un anziano e spacciandosi per un maresciallo delle forze dell'ordine hanno detto che la figlia era stata arrestata a causa di un ingente debito non pagato. Quindi hanno detto alla vittima che l'unica soluzione per chiudere la vicenda era quella di pagare. E subito L'uomo, 84 anni, di Casamicciola Terme (Napoli) spaventato, ha quindi accettato ed ha messo insieme tutti i suoi risparmi - circa 14mila ed ottocento euro - per consegnarli.

I due truffatori si sono presentati a casa dell'anziano hanno preso i soldi e si sono allontanati.

Ma poco lontano hanno hanno incrociato una auto dei carabinieri con a bordo il comandante della Compagnia Ischia, il capitano Angelo Pio Mitrione, ed il suo autista. I due militari, insospettiti, hanno intimato ai due truffatori che però non si sono fermati.

C'è stato dunque un inseguimento. I Carabinieri comunque sono riusciti a bloccare loro la strada. L'ufficiale dell'Arma e il suo autista, dopo una breve colluttazione, hanno fermati i 2 e li hanno arrestati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso dell'intera somma di denaro sottratta poco prima alla vittima. I militari hanno ricostruito l'intera vicenda e hanno restituiti il denaro all'84enne. Rinvenuti e sequestrati anche altri soldi in contanti - 2.720 euro - un bracciale d'oro e due telefoni probabilmente utilizzati per compiere la truffa.

Per i due - si tratta di un 24enni ed un 22enne, entrambi residenti nel quartiere napoletano di Ponticelli, le accuse sono concorso in truffa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona e usurpazione di titoli e funzioni.