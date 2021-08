Nel porto di Capri motonave urta imbarcazioni, solo danni

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 24 AGO - Un incidente è avvenuto oggi nel porto commerciale di Marina Grande a Capri (Napoli); sono rimaste danneggiate alcune imbarcazioni ormeggiate ma non si registrano feriti.

Durante la manovra di uscita della nave lenta Caremar Driade, partita alle 10:00, la motonave ha strisciato di lato alcune imbarcazioni che erano ormeggiate all'interno dello scalo. La corsa della nave, si apprende, non è stata interrotta; la Guardia Costiera e la Capitaneria di Porto dell'isola hanno avviato le ispezioni per accertare la dinamica dei fatti.

