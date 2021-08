Napoli: crollo parziale solaio in edificio, via 15 famiglie

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - Quindici nuclei familiari sono stati sgomberati in via precauzionale oggi a Napoli in seguito al parziale crollo di un solaio che ha interessato il vano scale di un edificio di quattro piani. E' accaduto in via Sant'Antonio ai Monti.

Sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, anche agenti della Polizia Municipale, unità della Protezione civile del Comune ed i carabinieri. (ANSA).