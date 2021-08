Afghanistan: profughi arrivano a Napoli nella notte

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - Sono attesi nella notte gli 87 cittadini afghani destinati alla Campania. Si tratta di nuclei familiari di cui alcuni con bambini. Intanto al Covid Residence dell'Ospedale del Mare di Ponticelli tutto è pronto per accoglierli. Qui personale medico e pediatrico attende il loro arrivo.

Nella struttura i profughi effettueranno il periodo obbligatorio di quarantena in virtù delle norme anti covid e successivamente saranno trasferiti in strutture di accoglienza nell'ambito del territorio regionale. (ANSA).