Afghanistan: in tarda serata arrivano a Napoli 87 profughi

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - Sono 87 i profughi afghani che sono attesi nella tarda serata di oggi al Covid Residence dell'Ospedale del Mare di Napoli. L'arrivo è previsto non prima delle ore 23. Si tratta di nuclei familiari, costituiti anche da coppie molto giovani, di cui alcuni con bambini. Nel gruppo non ci sono persone anziane.

Ad accogliere i profughi saranno personale medico e pediatrico. I cittadini afghani permarranno nella struttura del quartiere Ponticelli per i prossimi 10 giorni per effettuare il periodo di quarantena. Nella giornata di domani a tutti saranno effettuati tamponi. (ANSA).