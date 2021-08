Afghanistan: in Campania attesi circa 90 profughi

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - Sono circa 90 i cittadini afgani che troveranno accoglienza in Campania. Il loro arrivo dovrebbe avvenire nella giornata di oggi, presumibilmente in serata.

In una prima fase, i profughi saranno sistemati in alcuni locali del Covid Hospital dell'Ospedale del Mare dove dovranno effettuare i 10 giorni di quarantena in virtù dei protocolli anti covid. Successivamente gli afgani saranno smistati sul territorio regionale. Una seconda fase per cui ieri si era svolta la riunione del tavolo di coordinamento tra le Prefetture della Campania convocato per un'azione di monitoraggio e di ricognizione delle disponibilità ad accogliere da parte di ciascuna delle cinque province. (ANSA).