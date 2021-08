Vaccini: Napoli; in 515 per prima dose a open day Fagianeria

(ANSA) - NAPOLI, 23 AGO - Sono 515 i cittadini napoletani che si sono sottoposti alla prima dose di vaccino Pfizer all'open day della Fagianeria di Capodimonte di oggi, un numero superiore ai 360 prenotati, ma l'Asl in caso di minori prenotazioni dei vaccini a disposizione tratta ovviamente anche chi si presenta spontaneamente. Sempre alla Fagianeria sono state iniettate anche 282 seconde dosi. In Stazione Marittima su 200 prenotati si sono presentati in 213 per le prime dosi e 135 per le seconde dosi.

Il prossimo open day sarà il 25 agosto alla Stazione Marittima con 1500 dosi per tutte le fasce d'età. (ANSA).